Ai microfoni di Dazn si discute della Lazio di Maurizio Sarri e del fatto che il tecnico sta faticando nel club biancoleste. Ecco le sue parole, d8 risposta a Parolo:

“Roma non si è costruita in un giorno, vale anche per lui. Tu lo conosci bene, abbiamo lavorato per cinque anni in un modo: è un blocco mentale, tutti si preoccupano di fare bene le cose in un modo. Dobbiamo essere liberi, godere di questo palcoscenico. Il Sarrismo lo vedremo col tempo, magari in un altro modo”.