Le probabili formazioni di Genoa-Napoli – Mertens e Politano dal 1′, Schone a disposizione

La Serie A torna nuovamente protagonista con le gare della 31^ giornata. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Napoli (in programma mercoledì 8 ore 19,30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL GENOA – Davide Nicola riparte dal pareggio importantissimo in casa dell’Udinese e da Lasse Schone. Il centrocampista danese ha scontato alla Dacia Arena il turno di squalifica e torna dunque a disposizione. Davanti a Perin, Soumaoro dovrebbe essere nuovamente schierato dal primo minuto dopo la panchina di domenica scorsa. L’ex Lille sarà supportato da Romero da una parte e Masiello dall’altra. A centrocampo, abbiamo detto, torna Schone con Sturaro e Behrami ai lati e Biraschi e Barreca sulle corsie. In attacco possibile conferma per Pinamonti, tre gol in tre partite, al fianco di uno fra Iago Falque e Sanabria.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli dopo la vittoria sulla Roma è già proiettato alla trasferta sul campo del Genoa, dove Rino Gattuso non avrà a disposizione lo squalificato Diego Demme. Tra i pali conferma per Meret (Ospina non è ancora al top) con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas ed Hysaj. In regia Lobotka con Zielinski ed Elmas che potrebbe far rifiatare Fabian. In attacco tornano Mertens e Politano dal primo minuto a completare il tridente con Insigne.

fonte: tmw