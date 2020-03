Lecce, Liverani: “Doveva slittare l’intera giornata. Lega tutela solo 4-5 squadre”

Al termine della sfida casalinga contro l’Atalanta, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato il pesantissimo passivo: “Diventa difficile commentare un 7-2. Noi non siamo in grado di potercela giocare con l’Atalanta e con squadre di questa tecnica. Paghiamo l’enormità del risultato, è un dispiacere ogni sconfitta: per me le statistiche non hanno importanza. Dispiace perché la rimetti in piedi in determinati modi e poi non raccogli punti. L’episodio può cambiare il corso di una gara, ma oggi bisogna essere obiettivi: i nerazzurri fanno questo percorso da tanti anni, sono una squadra straordinaria. Oggi possono farne cinque o sei a tutti. La nostra assenza di uomini in avanti è molto grave, anche per cambiare in corsa. Lapadula ha dato tutto, Mancosu in un ruolo si adegua… Poi abbiamo fuori Farias, Falco, Babacar. Speriamo di riaverli a breve”.