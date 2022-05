Lecce-Roma 2-3, il ko dei pugliesi aiuta gli azzurri. Il Napoli ha il destino nelle proprie mani

Vittoria in trasferta per la Roma Primavera in casa del Lecce. Finisce 3 a 2 per i giallorossi grazie ad uno scatenato Volpato: il giocatore realizza una tripletta e viene espulso nel finale. Rammarico per il Lecce, in vantaggio per 2 a 1 a mezz’ora dal termine.

Buona notizia per il Napoli Primavera di Frustalupi: il club azzurro, con il ko dei pugliesi (che erano avanti negli scontri diretti), ha ancora il destino nelle proprie mani e sarebbe salvo in ogni caso in caso di vittoria all’ultima giornata contro il Verona. Gli azzurrini sono caduti stamattina a Ferrara, rammarico perché in caso di vittoria la salvezza sarebbe stata certa.

Domani giocheranno Genoa e Milan ed il Napoli attende di conoscere i risultati delle avversarie. Da ricordare che il Genoa è però dietro negli scontri diretti con gli azzurrini. Liguri e rossoneri si affronteranno inoltre nel prossimo turno.