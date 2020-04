Lega Pro, Capotondi: “Raccolta l’intenzione di non tornare in campo nei gironi A e B”

Cristiana Capotondi ha parlato ai microfoni della Rai nel corso della trasmissione “CSiamo” della situazione nella terza serie: “Abbiamo raccolto l’intenzione di non tornare in campo soprattutto nei gironi A e B, colpiti pesantemente dalla tragedia. La prospettiva di dover sottostare a dei protocolli medici molto rigidi, sia per gli allenamenti che per le altre attività, fa certamente riflettere. Il nostro augurio è quello di tornare a giocare, ma c’è da attendere le decisioni del Consiglio Federale. La Lega serie A deve fare i conti con i diritti televisivi, che di fatto aiutano anche le altre leghe. Si cercherà di portare a termine il campionato di serie A. Il problema è anche l’accavallamento degli eventi del calendario calcistico, ci sono le Coppe, gli Europei e tante altre manifestazioni. La Lega belga ha optato per la conclusione del campionato, ma questo significa lanciare un messaggio preoccupante in merito al contagio. I dati oggi ci dicono che la diffusione è in calo, certamente dobbiamo capire sino a quando temporeggiare: probabilmente sino ai primi di maggio”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com