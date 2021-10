Legia, Miszta in conferenza: “Sapevamo che il Napoli avrebbe spinto forte”

Cezary Miszta, portiere del Legia Varsavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli per 3-0:

“Mi dispiace, volevamo vincere e ci siamo difesi a lungo: non è stato facile e non è stato abbastanza. Sapevamo sarebbe stato difficile col Napoli, ma adesso pensiamo avanti. Se ho pensato per 70′ che ci siamo difesi forte e poi abbiamo preso gol? Ho visto solo una volta il cronometro, il tempo è passato velocemente. Magari in altre partite capita più spesso, sapevamo che il Napoli avrebbe spinto forte e prima del match avevamo sentito che per loro era fondamentale e avrebbero fatto di tutto per vincere“.