Legia Varsavia-Napoli, alla Pepsi Arena è già tutto esaurito

Il Napoli affronterà il Legia Varsavia nella prossima sfida di Europa League. Il club polacco ha reso noto il “tutto esaurito” per il match alla Pepsi Arena di Varsavia. Ecco il comunicato: “Tutti i biglietti in vendita per il match della fase a gironi di UEFA Europa League contro l’SSC Napoli sono esauriti. Ciò non significa, tuttavia, che non sia più possibile ottenere un biglietto per questo incontro. La grande palla ritorna in via Lazienkowska, quindi non puoi perderti le tribune del nostro stadio quel giorno! Se non sei riuscito ad acquistare un biglietto in una vendita regolare, puoi ottenere un biglietto in uno dei due modi seguenti. 1. Campagna promozionale del Legia Varsavia con Aion Bank Per ottenere un biglietto omaggio per la partita di giovedì contro l’SSC Napoli, basta creare un account gratuito su Aion Bank. Al momento della registrazione è necessario utilizzare il codice speciale AIONLEGIA. Il pool di biglietti è limitato. Per utilizzare il biglietto, la persona deve essere vaccinata”.