Legnago Salus-Seregno 1-2. Vittoria in 8, Sgarbi titolare

Il Seregno vince sul campo del Legnago chiudendo la partita con tre giocatori in meno in campo. Sconfitta per Sgarbi, titolare nel Legnago.

LEGNAGO SALUS-SEREGNO 1-2

Reti: 10′ Cortesi (S), 13′ Borghese (S), 43′ Gomez (L).

Legnago Salus (4-3-1-2): Gasparini; Ricciardi, Stefanelli (40′ st Salvi), Gasparetto (35′ st Olivieri), Pitzalis (1′ st Ambrosini); Antonelli (35′ st Ciccone), Yabre, Laurenti; Giacobbe (22′ st Buric); Gomez, Sgarbi. A disp. Corvi, Enzo, Rossi, Bondioli, Lazarevic, Milani, Zanetti. All. Colella.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Anelli (3′ st Zoia); St Clair (46′ st Marino R.), Vitale, Gentile, D’Andrea, Invernizzi; Cocco, Cortesi (16′ st Gemignani). A disp. Lupu, Cernigoi, Aga, Solcia, Ronci, Alba, Gemignani, Finetti, Pani e F. Marino. All. Mariani.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Note: ammoniti Antonelli (L), Vitale (S), Anelli (S), Cortesi (S), Cocco (S), Laurenti (L), Gentile (S). Espulsi D’Andrea (S) al 20′ st per gioco violento, Gentile (S) al 24′ st, Cocco (S) al 33′ per doppia ammonizione.