L’Europa League resta per il Napoli e per Spalletti un’amabile tentazione

“Ansia Insigne, ma il Napoli punta in alto”, scrive il Corriere dello Sport. Dopo due anni d’astinenza, consumati osservando il calcio dal buco della serratura, è arrivato il momento di rifarsi, di lasciarsi alle spalle quel digiuno un po’ forzato, e di godersi questa vita nuova, che è piena di sensazioni inedite, e che va assaporata senza spreco. E quindi, quel ch’è stato il grande tormento del passato, di un’Europa League che a un certo punto s’è trasformata, a varie latitudini, come un ostacolo da scansare ma con classe, resta per il Napoli un’amabile tentazione che Luciano Spalletti vuole solleticare per se stesso e pure per la storia del club. “Insigne ha saltato in realtà un solo allenamento, vero, ma dipenderà poi dalle sensazioni dell’ultimo momento per decidere se la comincerà oppure no”, le parole sul capitano azzurro, uscito acciaccato dall’ultima sfida di campionato. Politano pronto a partire dal 1′, alla caccia dell’Europa League.