L’ex arbitro Casarin: “Pairetto nel derby ha concesso due rigori al Napoli molto discutibili”

L’ex arbitro Paolo Casarin analizza sul Corriere della Sera le direzioni arbitrali delle gare dell’ultimo turno di Serie A: “Di Bello controlla senza cambiare il metro di valutazione. Arbitraggio accettabile ed equilibrato. Sfide con pochi gol tra le squadre di bassa classifica e con una media di quasi quaranta falli per gara. In quei campi frequenti discussioni con l’arbitro mentre le proteste sono sempre di gruppo. Atteggiamento inaccettabile che riduce il tempo effettivo di gioco, già basso. Aureliano, in Cagliari-Fiorentina, ha ecceduto nello spiegare le situazioni di campo frutto, credo, anche di una sua eccessiva cortesia. Nel calcio non è prevista e non è un pregio. Pairetto, in Napoli-Salernitana ha concesso due rigori al Napoli molto discutibili; nel primo penalty invisibile il fallo attribuito a Veselj su Elmas. Ancora rigorini?”.