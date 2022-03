Libero su Inzaghi: “Forse non è all’altezza dell’Inter”

L’edizione odierna di Libero si è soffermata su Simone Inzaghi e il suo periodo all’Inter:

“Se l’Inter è all’altezza dello scudetto, è forse Inzaghi a non essere all’altezza dell’Inter? Nonostante le difficoltà e le sollecitazioni, Inzaghi non ha mai cambiato registro. E nemmeno la formazione, i cambi, le scelte. Il mister pare posseduto da una sindrome chiara: l’eccesso di accademia. Per non sbagliare, non osa. Le formazioni sono pronosticabili, la tattica è sempre la stessa, le sostituzioni scontate. In ultimo, la comunicazione. Inzaghi non fa danni, ma nemmeno un sano caos che nell’Inter è sempre stato decisivo. Tutti i mister vincenti della storia nerazzurra alzavano polveroni, anche pretestuosi”.