Frenata per la Real Sociedad, inaspettata capolista della Liga. La formazione basca non va oltre l’1-1 in casa contro il Villarreal e perde l’occasione per staccare l’Atletico Madrid. Ospiti avanti con Moreno su rigore, poi poco dopo la mezz’ora il pareggio della Real con Oyarzabal, sempre dal dischetto. La Sociedad resta dunque prima a 24 punti, uno in più dell’Atletico che ha però due gare in meno, mentre il Sottomarino giallo resta terzo con 20 punti.