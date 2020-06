Liga, il piano per la riapertura degli stadi ai tifosi: a settembre il 30% di pubblico

Il pallone torna a rotolare anche in Spagna. La Liga tornerà in campo a partire dal giovedì 11 giugno, quando alle ore 22 si giocherà il derby tra Siviglia e Real Betis. Poi un tour de force con partite ogni giorno fino al 12 luglio, prima delle ultime due giornate (il 15 e il 19 del mese) con tante gare in contemporanea. Il prossimo obiettivo della Liga sarà quello di riportare i tifosi allo stadio: il Pais racconta come ci sia un’idea di base per riempire nuovamente gli stadi in tutta la Spagna. Il piano della Federazione iberica sarebbe quello di riaprirli dall’inizio della prossima stagione, a settembre, consentendo l’accesso al 30% della capienza dell’impianto. Una percentuale che aumenterebbe poi fino al 50% nel mese di novembre, con il fine di riempire gli stadi completamente a partire da gennaio 2021.

Fonte: alfredopedulla.com