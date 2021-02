Liga, sconfitta per 3-2 contro l’Huesca per il Granada

La vittoria poteva arrivare con meno sofferenza ma l’Huesca ha deciso di complicarsi un po’ la vita riuscendo comunque a vincere la sfida contro Il Granada CF. Nessuno ha pensato puntato tutto sulla fase difensiva e ovviamente la comune strategia ha contribuito a far risultare il match tanto gradevole quanto spettacolare. Il 3-2 finale è la naturale conseguenza dell’atteggiamento visto in campo. Dopo aver raggiunto un vantaggio di due reti, l’Huesca ha forse tirato un po’ troppo i remi in barca consentendo un parziale ritorno degli uomini di Martínez. Il gol che ha riaperto ogni discorso è arrivato al 59° minuto grazie alla firma di Alberto Soro che ha contribuito a ravvivare il finale. Dimezzare lo svantaggio però risulterà importante solo a fini statistici visto che Pulido e compagni hanno fermato ogni disperato tentativo di pareggio da parte dei rivali vincendo il match per 3-2. Il Granada CF ha dovuto giocare gli ultimi minuti di recupero in inferiorità numerica, per l’espulsione di Germán Sánchez per rosso diretto al 91°.