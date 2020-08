L’Inter travolge lo Shakhtar: 5-0. Conte è in finale, per la prima volta

La LuLa brilla sui destini europei dell’Inter, ma questa volta ha soprattutto le fattezze di Lautaro Martinez. L’argentino è il vero fattore di una splendida serata tedesca per Antonio Conte e i suoi, che travolgono senza possibilità di replica lo Shakhtar Donetsk 5-0 e conquistano il pass per la finale di Colonia contro il Siviglia. Sarà la prima, in campo europeo, per il tecnico salentino. La semifinale di Europa League, intanto, la decidono le stelle. Quella del 10 soprattutto, capace di sbloccare un primo tempo dominato ma concluso sull’1-0. Poi nella ripresa D’Ambrosio segna un gol pesantissimo e s’incendia Lautaro: 3-0, assist all’amico Lukaku per il 4-0. Il belga ci prende gusto e cala anche il pokerissimo, pesante ma più che giusto per quanto visto finora. Dopo dieci anni, l’Inter torna a giocare una finale europea. E ci arriva, vista la partita di stasera, in ottima salute.