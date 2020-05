Lione, Aulas furioso: “Giocano tutti tranne la Ligue 1. Il calcio francese morirà”

“Dieci Paesi hanno deciso di ripartire, noi siamo sulla strada sbagliata, ma potrebbe non essere troppo tardi per provare a immaginare, alla luce di ciò che sta accadendo ovunque in Europa, qualcosa di politicamente coerente: abbiamo fino alla fine di agosto e forse anche all’inizio di settembre per finire il campionato. Ho fatto un piccolo calcolo: le perdite, per il calcio francese, sarebbero di 700 milioni di euro a causa di questa decisione“. Jean-Michel Aulas, presidente del Lione eurorivale della Juventus in Champions League, confida tutti i propri dubbi e perplessità in un’intervista rilasciata a L’Équipe: “In parole povere, la scorsa stagione il campionato ha generato 409 milioni da partner economici e sponsor. Si può immaginare che perderemmo un importo dell’ordine da 50 a 85 milioni. La perdita dei diritti TV è compresa tra 250 e 300 milioni di euro. Quello sulla biglietteria probabilmente circa venti milioni. Poi c’è il trasferimento di denaro per bilanciare i conti: le decisioni che sono state prese possono spingere il calcio francese in una situazione catastrofica“.

Il Lione è pronto a fare causa alla Ligue 1. Il definitivo congelamento della classifica del massimo campionato francese ha relegato al settimo posto gli avversari della Juventus in Champions League, escludendoli dalle coppe europee dopo 23 anni. “L’Olympique Lione si riserva il diritto di presentare ricorso contro questa decisione e di chiedere un risarcimento danni, poiché il danno per il club ammonta a diverse decine di milioni di euro” si legge in una nota del club che preannuncia l’azione legale.

fonte: corrieredellosport.it