Lippi: “Non una stagione facile per Gattuso. Ha dovuto fare a meno di tanti giocatori”

L’ex ct della Nazionale campione del Mondo nel 2006, Marcello Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai in merito al periodo complicato di Gattuso sulla panchina del Napoli. Ecco le sue parole:

“Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C’erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell’Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto”.

Il Napoli?

“Gattuso ha dovuto fare a meno di tanti giocatori, ora non c’è Mertens, Osimhen non è stato a disposizione per tanto. Adesso manca anche Koulibaly. Non è stata una stagione facile per il tecnico azzurro. Il nigeriano riesce a dare profondità alla squadra ma non ha mai giocato per l’infortunio alla spalla e per il Covid. La pandemia ha reso le cose molto complicate”.