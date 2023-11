L’Italia pareggia con l’Ucraina e strappa il pass per Euro 2024

A Leverkusen l’Italia del ct Spalletti si qualifica per difendere il titolo ad Euro 2024. In terra tedesca la nazionale azzurra ha dato vita ad una buona prestazione riuscendo a limitare la squadra Ucraina che ha cercato di imporre la sua maggiore fisicità. In campo sono scesi dal primo minuto il capitano partenopeo Di Lorenzo e l’attaccante Giacomo Raspadori. Soltanto pochi minuti invece per l’altro tesserato del Napoli: Spalletti negli ultimi minuti inserisce Darmian al posto di Politano da poco subentrato per schierare una difesa a 3. Finale teso tra gli azzurri e gli Ucraini che tentano il tutto per tutto senza riuscire a trovare la rete del vantaggio. Al triplice fischio si scatena la gioia dei ragazzi di Spalletti che strappano il pass per Euro 2024.