LIVE VIDEO – Granada, Martinez in conferenza stampa: ”La sfida contro il Napoli è un appuntamento storico. Abbiamo tanta voglia”

Martinez: ”Gestione della settimana? Sto gestendo in maniera normale. Non abbiamo avuto tanto tempo per pensare a questa gara. Dobbiamo concentrarci sul presente. Sono fiducioso perchè ho a disposizione una grande squadra sia sul piano tecnico che morale”.

Montoro: ”Ho tanta voglia di giocare, sto bene. Vogliamo dimostrare la grande squadra che siamo”.

Martinez: ”Match contro il Napoli è un appuntamento storico. E’ una squadra piena di talenti e di grandi nome. Il Napoli è tra i club più importanti in Italia. Noi vogliamo lottare per questo match che sarà giocato in due gare. E’ un momento bello per noi e abbiamo tanto voglia di giocare”.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Diego Martínez, allenatore del Granada, e il centrocampista Ángel Montoro per presentare il match di domani sera tra gli spagnoli e il Napoli.