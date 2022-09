Benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli, partita valida per la 5^ giornata della Serie A 2022/23. Spalletti e i suoi vengono da due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Lecce, che hanno causato delle critiche alla squadra per le prestazioni dei giocatori e delle scelte del tecnico. Otto punti in classifica, proprio come i biancocelesti che in casa hanno fatto bottino pieno, sei su sei.