RILEGGI LIVE – Napoli-Empoli 0-1 (70′ Cutrone): termina la partita

Niente da fare per il Napoli, che cade nuovamente al Maradona e subisce la seconda sconfitta consecutiva

Concessi sei minuti di recupero. Il Napoli tenta di salvare il risultato

Cambio per il Napoli: fuori l’infortunato Elmas che lascia il posto a Malcuit

83′ NAPOLI VICINO AL PAREGGIO! Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Ounas che sfodera un bolide di sinistro, Vicario con un gran riflesso respinge

Ultimo cambio per i toscani: fuori l’ex Napoli Luperto, dentro Viti

80′ Occasione Napoli con Insigne che si accentra e calcia a giro, Parisi si immola e di testa salva la sua porta

Altro cambio per l’Empoli: fuori Zurkowski, dentro Bandinelli

72′ IL NAPOLI SFIORA SUBITO IL PAREGGIO! Continua la fortuna dell’Empoli che si salva grazie a un palo colpito da Petagna. Il tiro dell’attaccante azzurro trova la leggera deviazione di un difensore

70′ Gol fortunatissimo dell’Empoli. Anguissa respinge un pallone da calcio d’angolo e colpisce dietro la testa Cutrone, Ospina non riesce a respingere. Toscani in vantaggio

68′ Di Francesco fa partire un contropiede dell’Empoli e a pochi metri dall’area calcia verso la porta. Il suo tiro però è debole e Ospina para in presa bassa

64′ Ci prova subito Politano che rientra sul sinistro e calcia fortissimo verso la porta, trovando però l’opposizione di Vicario

62′ Tre sostituzioni per gli azzurri: dentro Anguissa, Politano e Petagna per Demme, Lozano e Mertens. Cambi anche per l’Empoli, che sostituisce Henderson, Bajrami e Stulac con Ricci, Haas e Di Francesco

61′ Napoli in gol con Juan Jesus, ma Marinelli annulla tutto per fuorigioco

All’ora di gioco arriva la prima ammonizione della partita: è all’indirizzo di Zurkowski, che atterra Ounas involato verso l’area dell’Empoli

58′ Occasione Empoli con Parisi che arriva in area, fa fuori Ounas con una finta e calcia col piede debole, il destro. Palla larga alla destra di Ospina

55′ Va vicinissimo al gol Ounas che con un gioco di piedi nasconde la palla a un difensore e calcia di destro. Il suo tiro esce di poco largo alla sinistra di Vicario

50′ Occasione Empoli ancora con Cutrone che sguscia alle spalle di Juan Jesus e si presenta davanti a Ospina. Il tiro dell’attaccante empolese però lo centra in pieno

46′ Parte forte il Napoli che conquista subito un calcio d’angolo. Anche questo tentativo, però, non porta frutti

INIZIA LA RIPRESA!

Al termine dei due minuti di recupero concessi, Marinelli fischia la fine del primo tempo. Regna l’equilibrio tra Napoli ed Empoli

44′ Si ripete subito il Napoli col suo capitano Insigne che sfrutta una palla sanguinosa persa dall’Empoli per calciare a giro sul secondo palo. Il pallone però esce largo alla sinistra di Vicario

42′ OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo trova ottimamente alle spalle dei difensori dell’Empoli Lozano che calcia forte verso la porta. Vicario di riflesso para a mano aperta

33′ Occasione Empoli con Bajrami, che raccoglie un cross basso dalla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore del Napoli e calcia di prima. Il suo tiro finisce sul lato sinistro della porta difesa da Ospina

23′ OCCASIONE NAPOLI! Stessa dinamica di Mertens per Elmas che aggiusta la mira rispetto al belga, ma sfortunatamente il suo tiro scheggia la traversa

22′ Subito problemi per gli azzurri, che perdono Zielinski uscito apparentemente per problemi respiratori. Al suo posto rientra capitan Insigne

21′ La prima conclusione del Napoli arriva adesso e la mette a referto Mertens, che prova il replay del gol rifilato alla Lazio calciando di prima. Palla alta

6′ Occasione Empoli con Cutrone che taglia sul primo palo e tenta la conclusione che però finisce larga. Ospina richiama all’ordine i suoi difensori

3′ Il primo corner della gara è a favore del Napoli, ma si conclude in un nulla di fatto

1′ FISCHIO D’INIZIO DI MARINELLI: COMINCIA NAPOLI-EMPOLI!

Queste, invece, le scelte di Andreazzoli: Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson, Stulac, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti.

Ecco la formazione ufficiale del Napoli.

Buon pomeriggio, amici e lettori di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli, match valevole per la 17esima giornata di Serie A. Proverà in tutti i modi a ripartire dopo il cocente K.O. dello scorso turno contro l’Atalanta la squadra di Spalletti, che quest’oggi ospiterà al Maradona la sorprendente compagine di Andreazzoli. Gli azzurri hanno dimostrato di saper resistere in maniera importante alle difficoltà degli ultimi tempi e come ‘premio’ quest’oggi potranno contare sui recuperi fondamentali di capitan Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa. Calcio d’inizio alle 18.