RILEGGI LIVE – Primavera 1, Lecce-Napoli 2-0 (41′ Salomaa; 48′ Berisha)

Termina il match

94′ – Cross al centro per Minerva che tenta la sforbiciata ma non aggancia il pallone

93′ – Fase confusa della partita, ma ne approfitta Carrozzo che va via allargandosi sulla sinistra, dribbla Gioielli e calcia in porta: Boffelli mette in angolo

90′ – 5 minuti di recupero

90′ – Ci prova Gueddar dalla distanza, tiro respinto. Ma il Lecce è ancora lì ad attaccare e cercare il terzo gol

87′ – Fuori Burnete, dentro Carrozzo

86′ – Minerva spreca il tris! Lanciato in velocità, il suo tiro finisce altissimo

85′ – Milli ci prova dalla distanza, palla fuori

85′ – Samek parte in contropiede e serve Minerva sulla destra con un pallone troppo timido e viene contrastato dai difensori del Napoli

84′ – Fase molto combattuta del match

78′ – Cooling break. Nel Lecce dentro Gueddar per Berisha. Fuori anche Salomaa per Milli

78′ – Buona conclusione di De Pasquale che finisce fuori

77′ – Lettera mette in mezzo ma De Pasquale non ci arriva!

76′ – Piccole scintille tra Pascalau e Gioielli

72′ – Dentro Lorusso, fuori Spavone

69′ – Bella azione di Munoz che con l’esterno serve Burnete che si gira e calcia subito, deviazione di Barba

65′ – Nel Napoli fuori Obaretin, dentro Giannini. De Pasquale per Acampa. Nel Lecce fuori Mommo, dentro Minerva. Gli azzurrini si schierano a quattro con Marchisano, Barba, Nosegbe e Giannini centrali. A centrocampo De Pasquale, Gioielli, Iaccarino, Spavone. Lettera e Pesce in avanti

64′ – Ammonito Obaretin per un fallo su Berisha

60′ – Altra grande occasione per Samek che spedisce fuori da situazione di calcio d’angolo

58′ – Cambio nel Napoli: dentro Lettera per Russo

57′ – Occasione per il Napoli! Gioielli al limite dell’area inciampa sul pallone, Russo la piazza col sinistro ma il pallone finisce di pochissimo fuori

56′ – Samek s’inserisce e si trova a tu per tu con Boffelli, il tiro al volo termina altissimo anche per il disturbo di Barba

53′ – Bene Marchisano sulla destra che mette un buon pallone in mezzo per Pesce che non riesce a indirizzare verso Borbei, palla fuori

50′ – Prima grande occasione per il Napoli! Azione personale di Marchisano che va via sulla destra e calcia verso la porta di Borbei, pallone che sfiora il palo e va sul fondo

48′ – Spinge ancora il Lecce, tiro di Salomaa respinto dalla difesa azzurrina

46′ – Lecce vicino al terzo gol! Berisha serve Salomaa che si porta palla sul sinistro ma incrocia troppo, palla che finisce di pochissimo fuori con Boffelli battuto

18:34 – Inizia la ripresa

Cambio nel Napoli: esce Hysaj, dentro Nosegbe

Termina il primo tempo

48′ – Raddoppio del Lecce! Munoz sulla destra mette un gran cross al centro per la testa di Berisha che si smarca e supera Boffelli

45′ – 5 minuti di recupero

44′ – Ammonito Burnete per un fallo su Spavone

41′ – Gol del Lecce! Grande azione di Salomaa, che infila Barba alle spalle, Hysaj va a vuoto in scivolata, l’esterno offensivo rientra sul destro e calcia in porta: la palla passa sotto le gambe di Obaretin dopo un tocco con il tacco e finisce alle spalle di Boffelli che si fa sorprendere sul suo palo

40′ – Pallone che arriva a Pesce in buona posizione, ma viene fermato dai centrali del Lecce

33′ – Cross di Gioielli per Russo che tenta la rovesciata, il gioco poi prosegue con il cross di Spavone per lo stesso Russo, ma l’arbitro ferma tutto per gioco pericoloso su Dorgu

29′ – Cooling break

22′ – Ammonito Pascalau per un fallo tattico su Spavone

20′ – Ancora occasione per il Lecce, Napoli in apnea totale: sulla successiva azione dopo la respinta di Boffelli, Dorgu calcia addosso a Barba, la palla arriva a Burnete ma il suo tiro è contrastato da Hysaj in angolo. Proteste per un tocco con il braccio

19′ – Cross pericoloso di Munoz in area di rigore, Boffelli anticipa tutti e respinge il pallone. Insistono i salentini

17′ – Le condizioni del campo sono pessime

16′ – Fase di studio di una partita che va a sprazzi, nessuna squadra riesce a dominare sull’altra

11′ – Altra occasione per il Lecce, stavolta da corner: Dorgu salta più in alto di tutti, ma non colpisce bene e di testa manda il pallone fuori. Brivido per Boffelli

9′ – Grande chiusura di Hasic su Pesce in 1 vs 1 da ultimo uomo!

6′ – Occasione per il Lecce! Salomaa va via in velocità a Barba e mette un cross teso al centro, troppo lungo per la testa di Berisha che sfiora solo il pallone e mette sul fondo

4′ – Punizione battuta da Pesce sulla parte sinistra della trequarti del Lecce, cross corto e palla allontanata

1′ – Il Lecce si schiera con un 4-3-3: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Samek; Vulturar, Berisha; Mommo, Burnete, Salomaa. Napoli con il 3-4-2-1: Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Russo, Spavone; Pesce.

17:30 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Lecce: 1 Borbei, 5 Pascalau, 6 Hasic, 7 Salomaa, 8 Vulturar (C), 9 Burnete, 10 Berisha, 11 Dorgu, 14 Munoz, 15 Samek, 20 Mommo. A disp. 22 Moccia, 2 Russo, 3 Ardellaoui, 11 Carrozzo, 18 Gueddar, 29 Minerva, 32 De Vito, 35 Pacia, 42 Borgo, 44 Perricci, 90 Milli. All. Coppitelli.

Napoli: 1 Boffelli, 2 Barba (C), 7 Acampa, 28 Marchisano, 18 Hysaj, 5 Obaretin, 88 Russo, 6 Gioielli, 9 Pesce, 8 Iaccarino, 15 Spavone. A disp. 55 Turi, 3 Giannini, 4 Lettera, 26 Lorusso, 30 De Pasquale, 70 Marranzino, 72 D’Avino, 77 Mazzone, 90 Nosegbe

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Lecce e Napoli, 1^ giornata del campionato Primavera 1. La partita è visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.