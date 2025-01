LIVE – Primavera 2, Perugia-Napoli 1-0: inizia la ripresa

57′ – Bella azione di Popovic, che entra in area di rigore liberandosi di un paio di avversario, poi però calcia addosso a Yigma

53′ – Ambrogi si libera dalla pressione, arriva al limite dell’area e calcia con il destro, palla fuori

15:04 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

47′ – Bella giocata di Giorgetti sulla destra, cross in mezzo, il colpo di testa di Barberini finisce fuori

41′ – Altro tentativo di Raggioli di testa, palla a lato

39′ – Reazione del Napoli, grande occasione per Raggioli che da buona posizione in area colpisce il pallone di testa, ma non riesce a indirizzare verso la porta e il tentativo finisce alto

36′ – Gol del Perugia. Grande azione di Brunori che dribbla praticamente mezza squadra del Napoli compreso il portiere e la mette dentro

29′ – Tiro di De Chiara deviato che Yimga blocca

27′ – Grande giocata di Barberini che va via in velocità sull’esterno a sinistra, rientra sul destro in area e calcia verso la porta: bella parata di Turi

24′ – Cardoni riceve palla e si gira, il tiro smorzato finisce debole tra le braccia di Turi

18′ – Ballabile rientra sul sinistro e calcia verso la porta, pallone a lato

16′ – Il Napoli non riesce a liberare il pallone in area, si avventa sul pallone Cardone che, chiuso dai difensori, appoggia su Giorgetti: il tiro finisce fuori

14′ – Popovic ruba palla sull’esterno, entra in area e calcia con il destro, il tiro debole viene bloccato in due tempi dal portiere

11′ – Fase combattuta della gara

14:03 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Perugia: 1 Yimga Kamtchoum, 2 Bussotti, 3 Belloni, 4 Ambrogi, 5 Brunori, 6 Cottini (C), 7 Pirani, 8 Giorgetti, 9 Cardoni, 10 Barberini, 11 Dottori. A disp. 12 Romagnoli, 22 Belia, 13 Panaro, 14 Mori, 15 Papa, 16 Casagrande, 17 Rossi, 18 Karafili, 19 Napolano, 20 Mbaye, 21 Lickunas, 24 Perugini. All. Moll Moll Juan

Napoli: 1 Turi, 2 Colella, 3 Garofalo, 4 Gioielli, 5 Gambardella, 6 Esposito, 7 Ballabile, 8 De Chiara (C), 9 Raggioli, 10 Popovic, 11 Borriello. A disp. 12 Petrone, 13 Di Martino, 14 Distratto F., 15 Cimmaruta, 16 Napoletano, 17 Picca, 18 Pinzolo, 19 Distratto D. All. Rocco.

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Perugia e Napoli, valida per la 16^ giornata del Primavera 2.