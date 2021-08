RILEGGI IL LIVE – Spalletti in conferenza: “Squalifica Osimhen? Lo spogliatoio ha reagito con un cartello firmato da tutti!”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match col Genoa: “Mi aspetto che venga dato seguito al lavoro che proponiamo, dobbiamo migliorare in alcune cose. Ogni volta che rientriamo analizziamo la gara fatta, come tutti, si spezzetta la gara e se ne parla con i nostri calciatori professionisti. S’è evidenziato che hanno fatto tante cose fatte bene, si erano messe di mezzo alcune questioni, ma l’abbiamo spostate quelle questioni capitate e quindi abbiamo trovato riscontro anche da parte loro“.

Sostituto Osimhen – “Ogni tanto ascolto, mi sono accorto che avete le sentinelle, quelli sul muro che guardano all’orizzonte. E’ quello il dubbio, uno tenetelo, non ce ne sono altri“.

Sul Venezia – “Lo scorso anno ho seguito spesso il Napoli e ha fatto quasi sempre cose bellissime. Poi ci sono momenti in ogni partita dove gli avversari sono bravi e ti mettono in difficoltà. Bisogna sempre riuscire a gestire i momenti e ad avere lucidità. Contro il Venezia abbiamo fatto bene questo, soprattutto dopo il rigore sbagliato. La squadra ha evidenziato di avere una mente forte ed è fondamentale“.

Sul Genoa – “Sarà un Genoa completamente diverso da quello visto con l’Inter, meglio non studiarlo partendo da lì. C’è un ambiente attorno alla loro squadra particolare e dobbiamo essere pronti. Il Genoa non ha fatto tutto male, ha trovato di fronte una squadra fortissima. Avere personalità vuol dire anche non dover giocare allo stesso modo contro ogni avversario. Dobbiamo mettere in atto le qualità e saper prendere la forma dell’ambiente della partita che si va ad affrontare“.

Sull’addio di Ronaldo dalla Serie A e le altre big – “Il campionato perde le gesta di un grande campione, che possiamo ammirare altrove. E’ stato un campione e bisogna solo ammirare per ciò che ha fatto vedere in Serie A. E’ un grande professionista, che sa sempre gli obiettivi a cui vuole arrivare. Gli equilibri non cambiano, ci sono tanti altri campioni oltre che le qualità del nostro campionato. Resta di primissimo livello“.

Sulla lotta scudetto – “Ci sono sette squadre di un livello superiore, ma devono dimostrarlo sul campo. Sarà il comportamento nella lunghezza del tempo che farà la differenza. Sarà la forza della rosa che vincerà lo scudetto, non la rosa più forte. Ci saranno tante difficoltà per tutti nel corso della stagione, dipenderà da molte cose. Sono però sette le squadre che possono creare il livello di classifica più alto“.

Cessioni – “La catena dove mi sono incatenato era lunghissima (ride, ndr). Sono di quelli fortunati, come spesso mi accade. Alla fine non è partito quasi nessuno e sono contento così. Altre squadre si sono rinforzate bene. Sarà difficile vedere la Juventus che il prossimo anno lotterà ancora per il quarto posto…“.

Osimhen – “Abbiamo reso il ricorso ufficiale, stiamo buoni fino al ricorso. Casomai se ne parla la prossima volta. Lo spogliatoio ha reagito sulla questione, abbiamo parlato e hanno fatto un cartello da appendere dove tutti hanno firmato. La cosa è stata approfondita da noi internamente“.

Acquisti last-minute – “Ho sempre detto che mi aspettavo e desideravo iniziare con questi giocatori già in rosa. Però sono partiti giocatori come Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che in tre hanno fatto 100 partite, segno che erano importanti per la rosa. Significa che se la società farà qualcosa, sarà buono per noi“.

Formazione – “Affrontiamo una squadra forte con tradizione di calcio, penso ci sarà poco da sperimentare domani. Ounas resta con noi, è un buon giocatore e può darci una mano importantissima“.

Insigne e la squadra – “La squadra deve fare cose importanti per la città. Insigne vuole scrivere pagine importanti nel calcio e gli risulta facile andare a prendere nuovamente la palla dopo un rigore sbagliato. Il capitano è condannato a dare continuamente carica alla squadra e ad avere comportamenti da dover distribuire a tutti quelli che lo seguono. Lui sta facendo questo e ha dato un segnale importante alla squadra“.

