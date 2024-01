RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Genoa 0-1 (40’s.t.Brizzolari)

Termina la gara

42′ Cambio nel Genoa esce Llehi ed entra Callierotti

41′ Napoli in dieci per l’espulsione di Branchizio. L’azzurrino, infatti, è stato ammonito per la seconda volta per proteste, visto che l’azione del calcio d’angolo del gol del Genoa è nata da un precedente fuorigioco segnalato dal guardalinee, ma l’arbitro non ha visto la bandierina alzata dal suo collaboratore. Espulso anche mister Galizia

40′ Concessi quattro minuti di recupero

40′ Gol Genoa! Sugli sviluppi su azione da calcio d’angolo, Brizzolari deposita in rete il pallone dopo un batti e ribatti

36′ Ammonito Brizzolari per proteste

31′ Palla a scavalcare la linea, Merone esce: Aresini ci prova, ma è ancora bravo Chiaiese

28′ Azione sulla destra del Genoa: sul secondo palo arriva Brizzolari che sbaglia la conclusione da ottima posizione

25′ Cambio nel Genoa: esce Longobardi ed entra Botto

24′ Progressione di Ferrigno che tira debolmente: Costoli si distende e blocca

24′ Sugli sviluppi di una punizione, ci prova Condemi: pallone respinto

23′ Cambio nel Napoli: esce Chianese ed entra Liccardo

20′ Bella ripartenza del Genoa, tacco di Fazio ma è bravissimo Chiaiese a salvare il Napoli

19′ Consoli serve Aresine che prova un tiro debole e centrale: blocca Merone

16′ Triplo cambio nel Napoli: esce per infortunio Zappalà ed entra Chiaiese. Escono anche Coppola e Prezioso ed entrano Arpania e Condemi

15′ Cambio nel Genoa: esce Cozzolino ed entra Consoli

12′ Ammonito Branchizio per una spinta su Llehi

10′ Cambio nel Napoli: esce D’Angelo ed entra Pengue

6′ Rinvio dalle retrovie, si imbuca Cozzolino che, però, viene fermato dai due centrali del Napoli

3′ Sulla punizione seguente, caos nell’area di rigore genoana: D’Angelo non riesce a tirare da ottima posizione, ci prova poi De Rosa ma il suo tiro viene respinto

2′ Ammonito Saladino per aver fermato una ripartenza del Napoli

Iniziato il secondo tempo

Terminato il primo tempo

40′ Concesso un minuto di recupero

38′ Ferrigno verticale per D’Angelo che fa la sponda per Riccio: tiro rasoterra che si conclude di poco a lato

36′ Punizione di Ferrigno: stacca Branchizio, dopo la deviazione palla sopra la traversa

26′ Ammonito De Rosa per un brutto fallo a centrocampo su Scaccianoce

20′ Cross dalla destra, sulla respinta ci prova Coppola: bravo Costoli a respingere un tiro indirizzato all’incrocio dei pali

17′ Ammonito Galizia per proteste

14′ Verticalizzazione di Fazio per Cozzolino che tira: bravo Merone a respingere

13′ Conclusione da fuori area di Aresini: blocca Merone

13′ Riccio entra dentro l’area, tiro respinto, sul pallone arriva Ferrigno che conclude: pallone di poco a lato

11′ Ci prova Riccio: pallone di poco a lato

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli: 1 Merone, 2 Chianese, 3 Zappalà, 4 Ferrigno, 5 Natale, 6 Branchizio, 7 Coppola, 8 De Rosa, 9 Prezioso, 10 Riccio, 11 D’AngeloD. A disposizione 12 Amendola, 13 Graus, 14 Liccardo, 15 Chiaiese, 16 Arpaia, 17 Russo, 18 Pengue, 19 Condemi, 20 Rivieccio Allenatore Salvatore Galizia

Genoa: 1 Costoli, 2 Mandirola, 3 Savona (ex Real Casarea), 4 Fazio, 5 Saladino, 6 Scaccianoce, 7 Longobardi, 8 Brizzolari, 9 Cozzolino (ex Cantera Napoli), 10 Llehi, Aresini. A disposizione 12 Romeo, 13 Bozzo, 14 Callierotti, 15 Pagano, 16 Ndreu, 17 Qosja, 18 Costantini, 19 Botto, 20 Consoli Allenatore Jacopo Sbravati

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Genoa, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 15 girone A. Gli azzurrini hanno iniziato il 2024 con un pareggio interno contro il Bologna che condivide con il Genoa il primato in classifica nel girone. Entrambe le squadre, alla fine del girone d’andata, sarebbero le qualificate ai quarti di finale dei play-off. Il Napoli è quartultimo con undici punti, punta a confermare contro il Genoa i buoni segnali emersi contro il Bologna al Kennedy.