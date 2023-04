LIVE – Under 16, Ascoli-Napoli: segui la diretta

12:52 – Ad Ascoli piove tantissimo a pochi minuti dall’inizio della partita

Formazioni ufficiali:

Ascoli: 1 Zagaglia, 2 Neziri, 3 Coipollini (C), 4 Di Berardino, 5 Mascaretti F., 6 Sechi, 7 Shakaj, 8 Papaserio, 9 Ippolito, 10 De Witt, 11 Calvaresi. A disp. 12 Grillo, 13 Collini, 14 Cicconi, 15 Mascaretti J.L., 16 Natalini, 17 Rimmaudo, 18 Tirelli, 19 Vesperini, 20 Sugamiele. All. Giorgi.

Napoli: 1 Gisonid, 2 Lupacchio, 3 Distratto F. (C), 4 Cimmaruta, 5 Garofalo, 6 Cauteruccio, 7 Distratto D., 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Cannavacciuolo, 11 Giglio. A disp. 12 Pugliese, 13 Carofilo, 14 Di Fiore, 15 Esposito, 16 Poggi, 17 Ricciardi, 18 Iovine, 19 Aricò. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ascoli-Napoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato Under 16 girone C. È l’ultimo atto della regular season, il Napoli si gioca l’accesso ai play-off. Gli azzurrini devono vincere in casa dell’Ascoli ultimo in classifica e sperare che la Ternana non vada a vincere sul campo del Sassuolo o che il Pisa non vinca a Modena.