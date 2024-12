LIVE – Under 16, Bari-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Bari: 1 Cipolla, 2 Dellino, 3 Caputo, 4 Valoroso, 5 Errico, 6 Silvestri, 7 Illuzzi, 8 Iacobbi, 9 Felice, 10 De Ruvo, 11 Santanelli. A disp. 12 Loiacono, 13 Picciotti, 14 Pietraniello, 15 Amorsico, 16 Capodagli, 17 Calculli, 18 Gisonda, 19 Benefico, 20 Grimaldi. All. Berti.

Napoli: 1 Amendola, 2 Liccardo, 3 Branchizio, 4 D’Angelo, 5 Lepre, 6 Zappalà, 7 Russo, 8 De Rosa, 9 Mane, 10 Riccio, 11 Scotti. A disp. 12 Capasso, 13 Chianese, 14 Barretta, 15 Natale, 16 Rescigno, 17 Alfano, 18 Condemi, 19 Prezioso. All. Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bari-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata del girone C del campionato Under 16. Gli azzurrini occupano l’ottavo posto in classifica, dopo due sconfitte contro Fiorentina e Roma. Il Bari è quinto, in piena zona play-off anche se nell’ultimo turno ha perso sul campo della Lazio. Le prime due classificate vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off.