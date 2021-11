LIVE – Under 16, Crotone-Napoli: segui la diretta

Formazioni ufficiali:

Crotone: 1 Martino, 2 De Marco, 3 Le Pera, 4 Calabrò, 5 Milano, 6 Galardo, 7 Russo, 8 Tosto, 9 Ambrosio, 10 Tropea, 11 Greco. A disp. 12 Secreti, 13 Mancina, 14 Geremicca, 15 Callipo, 16 De Gennaro, 17 Verardi, 18 Cacia, 19 De Vona, 20 Frasca. All. Laratta

Napoli: 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 Avvisati, 5 Esposito, 6 Gambardella, 7 Malasomma, 8 D’Angelo, 9 Pinzolo, 10 Parisi, 11 Stasi. A disp. 12 Puca, 13 Cefariello, 14 Cantone, 15 Dionisio, 16 Borrelli, 17 Borriello, 18 Campanile, 19 Valentino. All. Malafronte

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Crotone-Napoli, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 16 A e B girone D. Gli azzurrini hanno sei punti in classifica, sono quarti dietro Lazio, Benevento e Roma, il Crotone insegue ad una sola lunghezza dai ragazzi di mister Malafronte. Il Napoli nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Benevento mentre il Crotone ha espugnato il campo della Reggina. I calabresi sono in crescita, nelle ultime tre partite, dopo le sconfitte iniziali contro Lazio e Frosinone, hanno ottenuto due pareggi e una vittoria.