RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Juventus 2-2 (8′ p.t. Ceppi rig.; 43′ p.t. Chiocca; 13′ s.t. Malfatti; 18′ s.t. Prisco rig.)

Fine del match

40′ – 4′ di recupero

37′ – Capovolgimento di fronte, pericoloso il Napoli con Favicchio che serve al centro Barbella tutto solo cerca di scartare il portiere, ma Huli è bravo a trovare il pallone con le mani. L’arbitro poi fischia fallo a favore dei bianconeri

36′ – Grande occasione per la Juve: sugli sviluppi di un corner sulla destra, sponda in mezzo per Repciuc che si trova il pallone lì, ci prova con il destro ma è ottima la parata di Pugliese che in due tempi libera anche con l’aiuto della difesa

34′ – Doppio cambio Napoli: fuori Capozzoli e Pignarosa, dentro Aprea e Bonaiuto

30′ – Occasionissima Napoli: Favicchio entra in area e ci prova col sinistro, Huli para con i piedi

28′ – Doppio cambio Juve: fuori Cancila e Moschetta; dentro Tognaccini e Specker

24′ – Pericolosa la Juve, palla buttata in avanti che arriva a Kaba che vola verso la porta, ottima uscita del portiere partenopeo che la rinvia in uscita

20′ – Reagisce subito la Juve, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra Repciuc la prende di testa e la palla va sul palo. Sul prosieguo dell’azione c’è un altro tentativo bianconero a lato

18′ – GOOOL DEL NAPOLI! Sul dischetto si presenta Prisco che tira forte e centrale, Huli sceglie l’angolo destro. 2-2!

17′ – Rigore per il Napoli! Azione sulla sinistra, prova il tiro Favicchio, la prende con le mani Borasio, nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto

14′ – Cambio nella Juve: esce Bracco entra Sturniolo

13′ – Cambio nel Napoli: esce Esposito, entra Barbella

13′ – Gol della Juve. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla arriva a Kaba che la difende e serve Malfatti che arriva da dietro e con il piattone batte Pugliese

11′ – Doppio cambio nella Juve: escono Bonora e Tjozzo Pagio; dentro Pomoni e Gecaj

10′ – Cambio Napoli: fuori Chiocca dentro Favicchio

7′ – Ammonito Sardo per proteste

6′ – Occasione clamorosa per la Juve: Repciuc va via sulla destra cross teso per Kaba con il portiere che sbaglia l’uscita, ma l’attaccante bianconero da due passi, pallone incredibilmente alto sopra la traversa col piattone

3′ – Parte aggressivo il Napoli, tiro di Pignarosa dal limite dell’area che finisce debolmente a lato

15:35 – Inizia la ripresa

Cambio nella Juve: fuori Ceppi dentro Borasio

Fine primo tempo

43′ – GOOOL DEL NAPOLI!!! Sempre sugli sviluppi di una rimessa laterale, batti e ribatti in area, il pallone arriva a Chiocca che trafigge il portiere in diagonale

41′ – Verticalizzazione di Tjozzo Pagio per Kaba che a tu per tu con Pugliese viene fermato dal fuorigioco

40′ – 3′ di recupero

36′ – Ammonito Tjozzo Pagio per un fallo abbastanza brutto su Zappettini

26′ – Annullato un gol al Napoli. Sugli sviluppi di una rimessa laterale lunghissima, il pallone va al centro dell’area, il portiere della Juve sbaglia completamente l’uscita, secondo l’arbitro ostacolato da un giocatore del Napoli. Dopo un batti e ribatti la palla finisce in porta con un autogol, ma l’arbitro aveva fermato il gioco

24′ – Grande occasione per il Napoli sugli sviluppi di un corner dalla destra, protegge palla Pignarosa che la dà all’indietro per Chiocca, tiro dal limite dell’area palla di poco alta sopra la traversa

20′ – Sugli sviluppi della punizione seguente battuta da Prisco, al centro dell’area Capozzoli spizza di testa palla di poco a lato

20′ – Ammonito Repciuc per un fallo su Zappettini

17′ – Palla persa in uscita da parte del Napoli, la recupera Kaba che si defila molto sulla destra, prova il tiro che addirittura finisce in rimessa laterale dall’altro lato

15′ – Ottima occasione per il Napoli sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla arriva a Maida che stoppa e tira con il destro: grandissima parata di Huli che la mette in angolo

8′ – Gol della Juve. Dal dischetto segna Ceppi che spiazza il portiere

7′ – Rigore per la Juve. Sugli sviluppi di una punizione il pallone arriva a Tjozzo Pagio che subisce fallo dopo un dribbling

1′ – Prima azione pericolosa del Napoli, Pignarosa parte in contropiede serve sulla sinistra Chiummariello, ma il suo sinistro finisce debolmente fuori

14:41 – Inizia il match, batte la Juve

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Capozzoli, 3 Zappettini, 4 Prisco (C), 5 Marciano, 6 Sardo, 7 Esposito, 8 Maida, 9 Pignarosa, 10 Chiocca, 11 Chiummariello. A disp. 12 Giordano, 13 Candela, 14 Bonaiuto, 15 Castaldi, 16 Marotta, 17 Rosi, 18 Favicchio, 19 Aprea, 20 Barbella. All. Annunziata.

Juventus: 1 Huli (C), 2 Cancila, 3 Bonora, 4 Malfatti, 5 Moschetta, 6 Vitrotti, 7 Repciuc, 8 Tjozzo Pagio, 9 Kaba, 10 Ceppi, 11 Bracco. A disp. 12 Nava, 13 Gecaj, 14 Sibona, 15 Tognaccini, 16 Borasio, 17 Specker, 18 Pomoni, 19 Sturniolo, 20 Gioka. All. Grauso.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Juventus, gara valida per la sedicesima giornata del girone A del campionato Under 16. Gli azzurrini sono quartultimi, con quindici punti in classifica, nel 2024 non hanno mai vinto, anzi hanno portato a casa solo un punto in tre partite contro Genoa, Bologna e Sampdoria. Al Kennedy arriva la Juventus terza in classifica, con una partita giocata in meno rispetto a Sampdoria e Parma che comandano la classifica.