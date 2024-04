LIVE – Under 16, Napoli-Parma: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Capozzoli, 3 Zappettini, 4 Prisco (C), 5 Lieto, 6 Sardo, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Barbella, 10 Favicchio, 11 Pignarosa. A disp. 12 Giordano, 13 Candela, 14 Ceparano, 15 Rosi, 16 Marotta, 17 Savino, 18 Chiummariello, 19 Chiocca, 20 Aprea. All. Annunziata.

Parma: 1 Giardino, 2 Fiorasi, 3 Chiesa, 4 Brizi, 5 Landini, 6 Diallo (C), 7 Bellofiore, 8 D’Amico, 9 Muto, 10 Parafioriti, 11 Arcuri. A disp. 12 Mosca, 13 Bellini, 14 Musiari, 15 Parisi, 16 Po, 17 Burcar, 18 Maglione, 19 Morabito, 20 Atroui. All. Fusaro.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Parma, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 16 A e B. È il penultimo atto del girone A che poi gli azzurrini chiuderanno domenica prossima in trasferta contro il Bologna. L’Under 16 del Napoli ha ancora delle speranze d’acciuffare i play-off distanti soltanto due punti. La classifica è molto corta, ci sono sei squadre in tre punti, dal Parma terzo in classifica al Napoli ottavo. Gli azzurrini sono reduci da due vittorie consecutive contro Pisa e Spezia, il Parma prima della sosta per gli impegni della Nazionale di categoria ha battuto 4-1 il Sassuolo e pareggiato 3-3 sul campo della Juventus.