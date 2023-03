LIVE – Under 16, Perugia-Napoli 1-2: gol di Monaco

13′ – Accorcia le distanze il Perugia con il gol di Monaco

12′ – RADDOPPIO NAPOLI!!!! Ha segnato Picca

14:01 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

37′ – Perugia in 10!!! Espulso Barboni per un fallo di reazione su D. Distratto!

27′ – GOOOOLLL DEL NAPOLI!!! Punizione dal lato sinistro e gol di Arzillo di testa!

17′ – Partita molto equilibrata

13:08 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Perugia: 1 Belia, Salustri, 3 Duro, 4 Mannarini, 5 Barboni, 6 Mori, 7 Montagna, 8 Pirani (C), 9 Monaco, 10 Bevilacqua, 11 Testerini. A disp. 12 Bazzucchi, 13 Rinalducci, 14 Cresci, 15 Romani, 16 Micheli, 17 Liberti, 18 Giordani, 19 Massari, 20 Prete. All. Papini

Napoli: 1 Gisondi, 2 Minopoli, 3 F. Distratto, 4 Cimmaruta, 5 Garofalo, 6 Amendola, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Cannavacciuolo. A disp. 12 Pugliese, 13 Carofilo, 14 Ponticelli, 15 Esposito, 16 Notaro, 17 Ricciardi, 18 Giglio, 19 Cauteruccio. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Perugia-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Under 16. Gli azzurrini sono quinti in classifica, in piena zona play-off, con un punto di vantaggio sul Pisa sesto e due sulla Ternana che è settima ed è la prima inseguitrice. Le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si va ai play-off. Il Perugia è terzultimo con undici punti, sette in meno rispetto agli azzurrini. All’andata il Napoli vinse 2-0 con le reti di Picca e Ricciardi.