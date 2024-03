LIVE – Under 16, Torino-Napoli 0-0: inizia il match

13:08 – Inizia il match

Formazioni ufficiali

Torino: 1 Cereser; 2 Sheji, 3 Bergomi, 4 De Lucia, 5 Bianchi, 6 Molon, 7 Bonacina, 8 Amisano, 9 Falasca, 10 Luongo (C), 11 Cekrezi. A disp. 12 Martena, 13 Moretti, 14 Parisi, 15 Zacchera, 16 Berto, 17 Laforè, 18 Calderone, 19 Reci. All. Vegliato.

Napoli: 1 Pugliese, 2 Capozzoli, 3 Zappettini, 4 Prisco (C), 5 Lieto, 6 Sardo, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Pignarosa, 10 Chiummariello, 11 Maida. A disp. 12 Giordano, 13 Bonaiuto, 14 Candela, 15 Ceparano, 16 Rosi, 17 Bosso, 18 Favicchio, 19 Barbella. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 16 girone A. Il Napoli ha un solo punto in meno rispetto al Torino che ha anche giocato una gara in più non avendo esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. Entrambe le squadre, quindi, inseguono l’accesso ai play-off. Per il Toro le lunghezze sono quattro, per il Napoli cinque.