LIVE – Under 17, Bari-Napoli 0-0: iniziata la partita

Iniziata la partita

Ecco le formazioni ufficiali:

Bari: 1 Armenise, 2 Monopoli, 3 Legrottaglie, 4 Paparella, 5 Soldani, 6 Di Monte, 7 Buonamico, 8 Padula, 9 De Tullio, 10 Positano, 11 Canteone

Napoli: 1 Pugliese, 2 Sardo, 3 Marotta, 4 Prisco, 5 Palombna, 6 Lieto, 7 Esposito, 8 Maida, 9 Barbella, 10 Favicchio, 11 De Stefano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bari-Napoli, gara valida per la quindicesima giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini sono terzi in classifica, a tre punti dalla Roma seconda in classifica. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale, la terza, la quarta e le due migliori quinte dei gironi A e C vanno ai play-off. Gli azzurrini sono reduci da due successi consecutivi contro il Frosinone e il Cosenza, il Bari è settimo insieme al Lecce con sedici punti, dodici in meno rispetto ai ragazzi di mister Annunziata ma nell’ultimo turno ha sbancato il campo della Lazio.