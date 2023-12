LIVE – Under 17, Napoli-Reggiana 0-0: inizia il match

27′ – Prima azione pericolosa della Reggina, su un errore del Napoli la recupera Ruggeri che va al centro per Bertolini che ci prova, palla altissima sopra la traversa

16′ – Errore in uscita da parte della Reggiana, la palla arriva a Lombardo che ci prova col sinistro, palla alta sopra la traversa

15′ – Punizione dalla destra battuta da Cimmaruta, P. Garofalo svetta di testa, palla abbondantemente a lato

8′ – Napoli ancora pericoloso, punizione dalla destra battuta da Cimmaruta palla che arriva a C. Garofalo che cerca di fare la sponda, libera bene la difesa della Reggiana

2′ – Azione pericolosa del Napoli, cross dalla destra, arriva Picca in anticipo sul portiere che esce a vuoto, ma il pallone finisce a lato

15:04 – Inizia il match, batte la Reggiana

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto (C), 4 Cimmaruta, 5 P. Garofalo, 6 C. Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Lombardo, 11 Lombardo. A disp. 12 Petrone, 13 Khraban, 14 Carofilo, 15 De Filippis, 16 Esposito, 17 Giglio, 18 Testa, 19 Longano, 20 Minopoli. All. Liguori.

Reggiana: 1 Generali, 2 Strozzi, 3 Ferretti, 4 Antuono, 5 Silipo, 6 Petito, 7 Ruggeri, 8 Fabbricatore, 9 Bartoli (C), 10 Uhunamure, 11 Bertolini. A disp. 12 Pagani, 13 Erario, 14 Spigoni, 15 Agnesini, 16 Truglia, 17 Postorini, 18 Pasini, 19 Marchesi, 20 Ognibene. All. Orlandini.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Reggiana, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini non hanno ancora vinto una partita, hanno portato a casa solo tre pareggi contro Spezia, Modena e Cremonese e condividono i bassifondi della classifica con la Reggiana, l’avversario odierno.