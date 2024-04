LIVE – Under 17, Parma-Napoli 1-0: gol di Plicco

27′ – Ammonito Drobnic per fallo su Distratto D.

26′ – La Matta para il primo tentativo del Parma, che poi colpisce la traversa

24′ – Gol del Parma. Ha segnato Plicco

20′ – Ottimo intervento di Lupacchio su una progressione di un giocatore del Parma, mette la palla in corner

19′ – Bella parata di La Matta su un colpo di testa

17′ – Ripartenza del Napoli, calcia Distratto D., palla alta sopra la traversa

16′ – Ottimo intervento difensivo di Garofalo P.

11′ – Partita combattuta ed equilibrata

7′ – Punizione per il Napoli dal limite dell’area, tiro di Distratto D. bloccato dal portiere

15:02 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Parma: 1 Casentini; 2 De Simone, 3 Marchesi, 4 Drobnic, 5 Trabucchi, 6 Ozzano, 7 Chimezie, 8 Plicco, 9 Ferrari, 10 Mosans, 11 Campatelli. A disp. 12 Mosca, 13 Montenet, 14 Baciocchi, 15 Mirri, 16 De Oliveira, 17 Alinovi, 18 Iuliani, 19 Macri, 20 Papadimitriou. All. Bernardi.

Napoli: 1 La Matta; 2 Lupacchio, 3 Distratto F., 4 Garofalo P., 5 Carofilo, 6 Longano, 7 Distratto D., 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Minopoli. A disp. 12 Gisondi, 13 De Filippis, 14 Enogheghase, 15 Chiocca, 16 Testa, 17 Raiola, 18 Ricciardi, 19 Fabozzi. All. Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Parma-Napoli, gara valida per l’ultima giornata del girone A del campionato Under 17 A e B. I giochi per gli azzurrini sono fatti, il Napoli chiuderà al penultimo posto la sua avventura mentre il Parma lotta per andare ai play-off. È quarto in classifica con un punto di vantaggio su Genoa e Torino. Nell’ultimo turno il Parma ha riposato, non gioca da due settimane, dalla sconfitta in trasferta per 1-0 contro il Torino.