LIVE – Under 18, Napoli-Empoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pellino (C), 2 Puzone, 3 Di Lauro, 4 Di Somma, 5 Mazzone, 6 De Luca, 7 De Chiara, 8 D’Angelo, 9 Vigliotti, 10 Vilardi, 11 Lorusso. A disp. 12 M. Russo, 13 Manzo, 14 Romano, 15 Ruggiero, 16 Fucci, 17 Stasi, 18 Tuccillo, 19 Grieco, 20 Raggioli. All. Tedesco.

Empoli: 1 Seghetti, 2 Botrini, 3 Lanza, 4 Cecchi, 5 Mannelli, 6 Crasta (C), 7 Masini, 8 Michelucci, 9 Bocci, 10 El Biache, 11 Diodato. A disp. 12 Tampucci, 13 Izquierdo, 14 Casani, 15 De Ferdinando, 16 Bonafede, 17 Vallarelli, 18 Brugognone, 19 Seghi, 20 Cappelli. All. Moro.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta contro il Lecce, affrontano per la terza volta l’Empoli in questa stagione. Nelle prime due gare è finita una volta in pareggio a Cercola mentre in Toscana l’Empoli vinse 6-2. Gli azzurrini sono penultimi in classifica con un punto di vantaggio sulla Sampdoria e una partita in meno.