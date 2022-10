Liverpool, Klopp: “A Napoli abbiamo toccato un punto basso”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro i Rangers: “Ci siamo resi conto a Napoli di aver toccato un punto basso e dovevamo cambiare le cose velocemente. Anche dopo la vittoria contro l’Ajax non siamo riusciti a tenere il passo. Contro il Brighton che è un’ottima squadra abbiamo subito due gol all’inizio. Quando individui un problema e pensi di avere la soluzione ti aspetti che la soluzione sia immediata, ma nel calcio non è mai così. I Rangers sono un’ottima squadra, ben allenata. L’anno scorso ha fatto una stagione eccezionale, ottenendo il pass per la Champions League e la finale d’Europa League. Ho visto l’ultima partita contro gli Hearts e mi sono accorto che sono davvero un’ottima squadra. Dobbiamo prepararci al meglio, ci aspetta una vera e propria battaglia. Il calcio scozzese è cresciuto molto, Rangers e Celtic sono ovviamente le due compagini di spicco. L’atmosfera a Ibrox è impressionante e per i Rangers può essere un vantaggio”.