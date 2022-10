Liverpool, Klopp: “Il Napoli è incredibile, è la squadra più in forma al mondo”

Jurgen Klopp ha fatto ancora una volta i complimenti al Napoli, definita la squadra più in forma al mondo attualmente. Il grintoso tecnico tedesco del Liverpool, nel parlare del recupero dei suoi nel girone di Champions League ha esaltato le qualità della squadra guidata da Luciano Spalletti che sta praticando un calcio spettacolare e estremamente produttivo.

Il tedesco ha dichiarato: “Penso che il modo in cui abbiamo risolto il girone è eccezionale. Il Napoli è probabilmente la squadra più in forma al mondo in questo momento, è incredibile come stanno giocando. Abbiamo preso una bella botta, ma dopo abbiamo vinto gli altri quattro match del gruppo e ci siamo qualificati, non era scontato. Campionato? Il momento è buono e siamo pronti a lottare di nuovo”, ha sottolineato l’allenatore della squadra inglese.