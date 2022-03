Lo Monaco: “Il Napoli deve lottare e crederci, stesse chance di Milan e Inter”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: “Cessione del Napoli? Mi sembra che sia l’orientamento di tanti se non quasi di tutti. Sicuramente la strada si cercherà di percorrerla, leggasi Percassi con l’Atalanta. Pare ci sia la volontà di americani di invadere il nostro calcio, evidentemente vedono il calcio italiano come una chance di investimento. Non dimentichiamo che attraverso le squadre di Serie A la strada dell’impiantistica è importante e stuzzica. C’è anche la valenza del nostro calcio, che per me come appeal è secondo solo a quello inglese. Immaginate una piazza come Napoli come possa essere affascinante. Scudetto? Il Napoli può avere il vantaggio di non essere impegnato in Coppa Italia ma a questo punto conta poco, conta invece non sbagliare un colpo. Il Napoli non deve guardarsi indietro perché significherebbe non crederci. Le squadre di Spalletti hanno sempre avuto un gioco importante. Il Napoli ha difficoltà negli esterni ma Insigne è già un calciatore di un’altra squadra (con molle che ne limitano il rendimento), Lozano è stato fuori finora, Politano manca all’appello, evidentemente non è la sua stagione. Quest’anno ci sono difficoltà ma non dipendono dal gioco di Spalletti. Quando gli altri giocano con il triangolo e sono dinamici si è sempre in inferiorità numerica. Fabian Ruiz ha un dinamismo limitato pur essendo un buon giocatore. Se il Napoli gioca a 2 può avere difficoltà anche se il problema è relativo e andare a ricercare cause specifiche mi sembra un po’ fuoriluogo. Nei campionati ci sono i momenti sì e i momenti no. Il Napoli sta lì, deve lottare e crederci, provare a fare bottino pieno in queste 10 partite. Ha le stesse possibilità di Milan e Inter”.