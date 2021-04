Lo Monaco: “Il Napoli può puntare al secondo posto”

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte: “Mertens oppure Osimhen? Direi che con Mertens ci sono ingranaggi più collaudati, la qualità tecnica è importante. Quindi sceglierei lui contro la Juve. Differenze tra Simy e Osimhen? Il secondo ha avuto un’annata abbastanza disgraziata. Pur avendo la stessa morfologia sono giocatori totalmente diversi. Osimhen ha bisogno di spazio, Simy è più un centrale d’area. Osimhen va aspettato fino a quando potrà giocare a tempo pieno, per adesso è ingiudicabile.

Il Napoli ha una grande occasione per poter fare l’intera posta a Torino, approfittando di questo momento della Juventus che non mi pare esprima granché in fatto di gioco. Anche la partita contro il Crotone dà fiducia. Passi dal 3-1 al 3-3 e quindi tutti avranno imparato la lezione. Se il Napoli la portasse a casa in classifica andrebbe addirittura terzo in classifica, addirittura con la possibilità di puntare al secondo posto. Con buona pace dei detrattori di Gattuso. Quando le cose non vanno per il verso giusto c’è sempre chi giudica”.