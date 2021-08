Sui suoi profili social, lo Spartak Mosca ha ironizzato sulla difficoltà del girone di Europa League con Leicester e Napoli, paragonandolo a un girone di Champions League:

“Leicester, Napoli e noi… Potete buttarci fuori dalla Champions League, ma non potete toglierci la Champions League”.

Leicester, Napoli, and us…

You can take us out of the UCL, but you can’t take the UCL out of us 😤

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 27, 2021