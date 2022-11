Lozano: “Faremo di tutto per passare il turno, anche se le possibilità non sono tante”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli e della nazionale messicana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina ai Mondiali in Qatar: “Faremo di tutto per passare il turno, al di là del fatto che le possibilità non sono delle migliori. Dobbiamo voltare pagina, abbiamo fede, abbiamo speranza. Se c’è l’1 per cento lotteremo per questo. L’abbiamo impostata come proposto dal mister. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e nel secondo ci sono stati piccoli particolari che ci sono costati la sconfitta. Stiamo lavorando, se abbiamo sbagliato il gol, ma dobbiamo lavorarci”.