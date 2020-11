Lozano si confessa: “All’inizio è stata dura, ma Gattuso mi ha aiutato molto”

Una rivalsa, per ora, per Hirving Lozano che sembra sempre più al centro del progetto Napoli. Proprio il messicano ha parlato ai microfoni di TV Azteca Deportes del rapporto con Gattuso e del mondo attorno al Napoli. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Gattuso è molto diretto e quando si arrabbia diventa un orco, ma bisogna imparare il più possibile. Ora so come gestire il rapporto con lui, è una bellissima persona, e lo scorso anno mi ha aperto gli occhi”.

STAGIONE – “La prima stagione al Napoli è stata dura, ma grazie a Dio e mia moglie siamo andati avanti. In pochi sanno cosa è accaduto realmente, è stato così complicato. Alcune volte ho anche chiesto a mia moglie “ma qui cosa ci facciamo?”, oltre ai problemi con la lingua, ma ora anche grazie a Gattuso ha fatto funzionare la cosa, è tutto migliorato e lo apprezzo molto”.

TIFOSI – “Sono incredibili, mi sostengono e fanno commenti sempre positivi su di me, per quanto riguarda la squadra, cerco sempre di imparare dai miei compagni e sentirmi un giocatore più completo e maturo.”

FUTURO – “Il calcio in Italia è bello, ma in futuro non si può mai sapere. Mi piacerebbe giocare nel Barcellona, ma ora la cosa migliore è avere un club in cui riuscire ad inserirsi nel migliore dei modi”.