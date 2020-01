Lukaku: “Conte è molto schietto, ti sprona a dare il massimo in ogni occasione”

Lattaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport UK:

“Vedo tutti entusiasti attorno a noi. Però nello spogliatoio siamo molto concentrati. Ed è una buona cosa: ricordo i primi allenamenti, non ero abituato a questi livelli di intensità. Si dice che la Premier League sia un campionato fisico, ma nessuno si allena così duramente come in Italia. Nelle prime due settimane dicevo al mio agente che soffrivo molto in allenamento, perché non l’avevo mai fatto così, però Conte era sempre lì a sostenerci. Per me questa è una cosa molto speciale: a volte gli allenatori stanno lì a scherzare, mentre lui è lì che ti sprona a dare il massimo e ad allenarti al meglio. È per questo che noi non molliamo mai, fino alla fine. Finalmente, posso raggiungere il mio pieno potenziale”.