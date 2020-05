Lungomare di Pozzuoli invaso nel weekend, il Sindaco: “Adesso basta, stiamo impazzendo. Chiudo tutto, qui ci vuole l’esercito!”

La Fase 2 ha ufficialmente avuto inizio, ma se la popolazione non osserverà in concreto le misure di sicurezza nulla vieta l’insorgere di una nuova ondata di contagi. Quanto successo a Pozzuoli nel weekend ha del preoccupante, orde di persone si sono riversate sul lungomare, del tutto ignare delle norme di sicurezza vigenti. Tanta la rabbia del primo cittadino Vincenzo Figliola che ha ammonito durante i concittadini sul suo profilo Facebook.

“Richiudo il lungomare nel weekend. E non solo questo se sarà necessario. Ora basta. È vergognoso quanto accaduto oggi. Forse non avete capito: non siamo tornati alla normalità. Siamo ancora in emergenza. Il rischio contagio resta! E nessuno può sentirsi immune.

Sono state solo allentate le misure per consentirci di camminare, sgranchire le gambe, prendere una boccata d’aria e andar a far visita ai parenti, senza fare pranzi, cene e festini vari. Addirittura c’è chi ha pensato di andare al mare, a prendere il sole e a fare tuffi. O di fare partite di basket o calcio, giri in bici e corse in mezzo alla folla.

Qua stiamo impazzendo tutti!

Non è stato permesso a nessuno di fare libere gite e raduni.

Volete fare attività motoria? Sono due passi, distanti e con mascherina. STOP. Nient’altro!

Così non va, non va per niente.

Le forze dell’ordine hanno tentato di dissuadere da questi comportamenti, dialogando, spiegando le disposizioni esistenti. Qui ci vuole davvero l’esercito. Chiederò anche l’intervento del Prefetto.

BASTA!

Il senso di responsabilità va messo in pratica, non solo decantato”