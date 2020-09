Manchester City, si raffredda la pista Koulibaly, nel mirino ora c’è Koundé

Se non ci dovessero essere novità dell’ultima ora, il Napoli in campo a Parma scenderà sicuramente con Koulibaly, il cui trasferimento diventa sempre più complicato con il passare dei giorni. Il Manchester City, dopo il lungo corteggiamento, si sarebbe ritirato di fronte alla richiesta non trattabile di 80 milioni di euro – bonus compresi – fatta da De Laurentiis. Ma il trasferimento non è al momento imminente e non si sa neppure se si concretizzerà prima della conclusione del mercato o se invece il senegalese rimarrà ancora per un altro anno in maglia azzurra. La pista, inoltre, potrebbe definitivamente chiudersi perché la squadra di Guardiola è vicina a portare in Premier Jules Koundé, difensore francese classe ’98 di proprietà del Siviglia, in campo da protagonista negli ottavi di finale dell’ultima Europa League contro la Roma. E le vecchie ruggini tra il City e il Napoli per la querelle Jorginho di certo non aiutano: nel 2018, l’italo-brasiliano aveva trovato l’accordo con i Citizens per poi fare retromarcia e accettare la corte del Chelsea a causa delle pressioni della società azzurra.