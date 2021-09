Mancini amareggiato; “In questo momento la palla non entra”

L’Italia non va oltre il pareggio contro la Svizzera. Visibilmente amareggiato, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato così a fine gara: “In questo momento la palla non entra”, ha detto ai microfoni di Rai Sport. “Abbiamo avuto troppe occasioni anche oggi per non vincere la partita: è un peccato”.

Mancini poi ha spiegato cosa manca secondo lui a questa squadra, in questo periodo: “Dobbiamo essere più cattivi e più precisi. Una partita come questa, stradominata, non si può non vincere 2 o 3-0. Nel secondo tempo poi la partita è stata più difficile. Comunque le occasioni le abbiamo avute, vuol dire che la squadra ha giocato”.