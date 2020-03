Mancini: “Speriamo che l’emergenza finisca presto”

Avrebbe potuto essere il suo anno, quello dei suoi primi Europei da ct della Nazionale. Invece, con ogni probabilità, l’appuntamento con la rassegna continentale sarà rinviato forse all’anno prossimo – sono in corso in questi giorni valutazioni proprio sul calendario, ndr – e tutta l’Italia si è rassegnata a rinunciare al calcio per l’emergenza coronavirus. E proprio sullo stop dei campionati, Roberto Mancini ha spiegato: “Dovevamo fermare il calcio prima? Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca, ma l’importante è averlo fatto, peraltro anche prima degli altri Paesi. Speriamo che questa emergenza possa finire presto”.

E ancora: “Si può capire che i ragazzi facciano fatica a stare in casa in questo momento, perché facciamo fatica noi. E’ stata una settimana difficile, ce ne saranno altre, ma dobbiamo restare a casa. Posso immaginare chi sta perdendo i propri cari: la speranza è che le cose migliorino di settimana in settimana”.

Ovviamente non poteva mancare un pensiero all’Europeo: “Martedì credo che sapremo meglio tutto, anche come andrà a finire questa stagione – le parole del Commissario tecnico alla Rai -. Se rinvieranno l’Europeo, i campionati potranno finire tranquillamente. Quindi da martedì potremo affrontare quest’argomento. Per me va bene tutto, la cosa più importante è tutelare la salute di tutti. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Siamo aperti a tutto, anche a giocare a novembre. Sono sicuro che quando ricominceremo sarà ancora tutto più bello, perché ritroveremo la libertà e sono convinto che anche noi riusciremo a fare molto di più. Queste situazioni ti fanno capire tante cose e diventare migliori, spero accada anche ora”.