Intervenuto in conferenza stampa il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della situazione di Lorenzo Insigne che in estate andrà a giocare in Canada. Ecco le sue parole:

“Non so cosa farà Lorenzo. Noi abbiamo le gare di marzo e lui è ancora qui, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne adesso mi sembra presto”.