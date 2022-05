Mandarini a Televomero: “A Bari sono incavolati con De Laurentiis”

De Laurentiis dovrà scegliere tra Napoli e Bari. Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Televomero nel corso della trasmissione Tribuna Sport:

“A Bari si sono incavolati molto con De Laurentiis dopo le sue dichiarazioni. Il presidente ha ribadito di voler cedere il club pugliese e non il Napoli. Concetto queso ribadito anche dal figlio Luigi.

Al momento Aurelio De Laurentiis non sta prendendo in considerazione le eventuali offerte per la cessione del Napoli. Ma si sta comunque guardando intorno, starà facendo i sui conti. Il Napoli è in Champions League e la città è tornata ad essere una meta frequentata tantissimi stranieri. Tuttavia c’è anche da dire che la società non ha strutture di sua proprietà e diversi calciatori sono in scadenza di contratto a breve o tra un anno. Di conseguenza De Laurentiis non potrà pretendere offerte mostre per il suo Napoli”.